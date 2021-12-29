Диетологи призвали заменить новогодний оливье на авокадо

Диетологи посоветовали при планировании новогоднего стола заменить традиционный салат оливье на лёгкий салат с индейкой и авокадо. Также эксперты советуют рассмотреть салаты с майонезом не как закуски, а как вторые блюда, сообщает РИА Новости.

Здоровье сейчас, наоборот, нужно поддерживать, иммунитет должен быть высоким, а избыток пищи, так же как и её недостаток, могут привести к проблемам. Так что нужно заранее всё продумать, расписать уже сейчас, какие блюда будут на столе, — сказала диетолог Маргарита Королёва.

Она отметила, что нужно мыслить позитивно и наслаждаться уже формирующейся атмосферой праздника. По её словам, это отвлечёт россиян от насущных проблем, снизит уровень стресса и позволит тем самым поддержать собственный иммунитет.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о риске смешивания алкоголя и медицинских препаратов. По словам медика, существует ряд лекарств, которые категорически запрещается смешивать даже с бокалом шампанского в Новый год. Да и в целом неизвестно, как поведёт себя организм, если смешать со спиртным те лекарства, которые разрешено с ним употреблять.