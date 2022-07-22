Диетолог предупредила об опасности потемневших бананов Диетолог Соломатина: употребление потемневших бананов грозит повышением уровня сахара в крови

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Регулярное употребление потемневших бананов грозит повышением уровня сахара в крови и способно привести к набору веса, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24». Если же банан потемнел уже очень сильно, он мог начать гнить и тогда опасен для печени, отметила она.

Совсем темные бананы — это уже все, процессы гниения пошли, и, как любой гнилой фрукт, он негативно влияет прежде всего на печень. А это разрушение. <...> Чем более зрелый банан, тем больше накопления сахаров. А это значит, больше повышение уровня глюкозы в крови, — сказала Соломатина.

Она добавила, что любые бананы сами по себе высококалорийны. При этом не все темные бананы вредны, уточнила диетолог: в легком потемнении или точках на кожуре нет ничего страшного.

Врач-диетолог Натали Комова ранее рассказала, что бананы содержат в себе слишком много сахара и после их употребления у человека может резко подскочить уровень глюкозы. Специалист также уточнила, что в случае обнаружения у человека диабета второй степени ему следует сократить количество или полностью отказаться от их употребления.