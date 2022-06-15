Диетолог предупредила об опасности детокс-диет на соках Диетолог Лушникова: детокс-диеты провоцируют появление сахарного диабета

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Использование детокс-диеты, которая подразумевает похудение на соках и смузи, может спровоцировать сахарный диабет из-за резких скачков сахара в крови, считает диетолог Ольга Лушникова. Она также подчеркнула в беседе с Lenta.ru, что использование такой диеты нередко чревато повторным набором килограммов.

Свежевыжатые соки из фруктов — это совсем недопустимая история, потому что они приводят к резкому повышению уровня сахара в крови и могут спровоцировать развитие диабета, — предупредила Лушникова.

Она аргументировала свою точку зрения тем, что несколько лет назад в одной из африканских стран множество детей заболели сахарным диабетом. Исследователи пришли к выводу, что причина заключалась в переизбытке свежевыжатых соков в рационе пациентов. Лушникова порекомендовала питаться целыми фруктами, так как клетчатка в их составе защищает от резкого выброса сахара.

Резкое похудение происходит за счет ограничения калорий. Когда человек возвращается после такого детокс-марафона к нормальному питанию, то вес возвращается, а то и набирается больше, — резюмировала диетолог.

Ранее гендиректор сервиса дистанционного медобразования Vrachu.ru Игорь Степанюков заявил, что многие детокс-программы несут опасность для здоровья. Ограничение белка способно навредить умственным способностям, очищение толстой кишки может вызвать спазмы и рвоту, а сорбенты — тошноту. Кроме того, по словам Степанюкова, для детокса часто используют непроверенные БАДы и мочегонные препараты.