Чай может навредить при гипертонии, подагре, бессоннице и острых заболеваниях желудка, сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев «Москве 24». Людям с подагрой напиток опасен из-за содержания пуринов, а подверженным гипертонии и бессоннице — из-за кофеина.
Аккуратно нужно подходить к крепкому чаю людям с повышенным давлением, потому что всё-таки в нём содержится кофеин и слишком крепко заваренный напиток может повышать давление, — сказал Арзамасцев.
Также чай способен ухудшить самочувствие при острых заболеваниях желудка, добавил он.
В свою очередь чай каркаде — из гибискуса ранее назвали одним из средств для борьбы с высоким артериальным давлением. По данным учёных, гибискус действует на систолическое кровяное давление, причём особенно эффективно в случае его повышения.
Врач-сомнолог Софья Черкасова предупредила, что к гипертонии может привести длительная бессонница. Она также повышает риск депрессии, тревожных расстройств, увеличивает вероятность развития ишемической болезни сердца, сахарного диабета и деменции.
По словам руководителя Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина, в США исследования о влиянии бессонницы показали: экономика из-за неё теряет не менее $60 млрд в год.