Диетолог рассказал, кому может навредить чай Диетолог Арзамасцев предупредил, кому может навредить чай

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Чай может навредить при гипертонии, подагре, бессоннице и острых заболеваниях желудка, сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев «Москве 24». Людям с подагрой напиток опасен из-за содержания пуринов, а подверженным гипертонии и бессоннице — из-за кофеина.

Аккуратно нужно подходить к крепкому чаю людям с повышенным давлением, потому что всё-таки в нём содержится кофеин и слишком крепко заваренный напиток может повышать давление, — сказал Арзамасцев.

Также чай способен ухудшить самочувствие при острых заболеваниях желудка, добавил он.

В свою очередь чай каркаде — из гибискуса ранее назвали одним из средств для борьбы с высоким артериальным давлением. По данным учёных, гибискус действует на систолическое кровяное давление, причём особенно эффективно в случае его повышения.

Врач-сомнолог Софья Черкасова предупредила, что к гипертонии может привести длительная бессонница. Она также повышает риск депрессии, тревожных расстройств, увеличивает вероятность развития ишемической болезни сердца, сахарного диабета и деменции.

По словам руководителя Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина, в США исследования о влиянии бессонницы показали: экономика из-за неё теряет не менее $60 млрд в год.