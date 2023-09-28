Диетолог перечислила 5 овощей, от который можно поправиться Диетолог Круглова: употребление гороха и картофеля может вести к набору веса

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Есть продукты, которые в меньшем объеме содержат больше калорий, и с их помощью легче набирать вес, рассказал NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, можно поправиться даже от таких овощей, как горох, картофель, тыква, кукуруза и батат.

От одного конкретного продукта мы не набираем вес, на это всегда влияет общая избыточная калорийность рациона. Однако действительно есть продукты, которые в меньшем объеме содержат больше калорий, и с помощью которых легче набирать вес. Таким образом, можно поправиться даже от таких овощей, как горох, картофель, тыква, кукуруза и батат. Во время диеты их можно заменить на некрахмалистые овощи, например, брокколи, цукини, огурцы и помидоры. Они менее калорийны, при этом будут занимать достаточно большой объем, – рассказала Круглова.

Диетолог отметила, что в листовой зелени в среднем содержится 10-20 килокалорий на 100 грамм продукта, поэтому она на набор веса практически не влияет.

Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что сладкие напитки, сухие завтраки, выпечка и лапша быстрого приготовления способствуют быстрому набору веса. Кроме того, в этих продуктах мало клетчатки, белка и питательных веществ. Диетолог добавила, что особое внимание следует уделить «жидким калориям». Так, фруктовые соки, газировки, кофе и чай с сахаром не дают чувства сытости, но добавляют до 300 ккал в день.