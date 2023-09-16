Диетолог объяснила, почему салат цезарь стал популярнее оливье Диетолог Дюваль: цезарь обогнал оливье из-за желания россиян питаться правильно

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Салат цезарь обогнал по популярности оливье на фоне стремления россиян правильно питаться, рассказала NEWS.ru диетолог Анжелика Дюваль. По ее словам, порции оливье чаще всего покупают, чтобы наесться.

При появлении в открытом доступе готовых продуктов победителем вышел оливье, так как люди хотели наесться. Но сейчас в моде диетическое питание. Цезарь стал таким промежуточным явлением — им кажется, что в порции есть зелень, что этот салат более диетический. На самом деле цезарь достаточно калорийный салат, там есть и соус, и сухарики, и зелень его не очень спасает, — отметила Дюваль.

Эксперт подчеркнула, что россияне начали больше уделять внимания правильному питанию, но у них пока что не сложилось верного понимания, что именно должно быть в рационе.

Ранее специалисты аналитического сервиса «Контур Маркет» заявили, что салат цезарь стал самым популярным среди россиян летом 2023 года. По их словам, это блюдо составило 38% всех порций из общего числа проданных салатов. На втором месте по популярности оказался оливье (16%), а на третьем — салат «Греческий» (11%).