Диетолог объяснила, чем опасен популярный сахарозаменитель Диетолог Мухина назвала фруктозу опасной для диабетиков из-за повышения инсулинорезистентности

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Употребление фруктозы в качестве сахарозаменителя может стать причиной инсулинорезистентности и отложения жира, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. По ее словам, несмотря на то, что фруктоза имеет гораздо меньший гликемический индекс по сравнению с глюкозой, употребление ее все же следует исключить.

Фруктоза может способствовать синтезу жира и вызывать инсулинорезистентность. То есть она сдвигает метаболические процессы в сторону метаболического синдрома, — пояснила диетолог.

Кроме того, как подчеркнула специалист, фруктоза в порошковом виде способствует отложению жира в печени, а также отложению абдоминального и подкожного жира.

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