Диетолог назвала привычку, способствующую появлению избыточного веса Диетолог Стародубова назвала быстрый прием пищи причиной набора массы тела

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Привычка торопиться во время еды крайне вредна для здоровья, так как может привести к регулярному перееданию и появлению избыточного веса, рассказала в беседе с Lenta.ru главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По ее словам, ожирение, в свою очередь, способствует развитию других опасных заболеваний.

Как пояснила специалист, привычка переедать возникает вследствие того, что организм при быстром приеме пищи не чувствует насыщения.

Дело в том, что чувство насыщения возникает не сразу после того, как мы приступаем к еде, а примерно через 20 минут, — рассказала диетолог.

Врач порекомендовала взять за правило принимать пищу не торопясь, не перекусывать на ходу сладостями, не накладывать на тарелку большую порцию еды. По ее словам, это поможет не переедать, поддерживать нормальную массу тела и сохранить здоровье.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что люди, которые засыпают до 23:00, худеют во сне. По ее словам, в ночное время, с 23:00 до 03:00, в организме человека вырабатывается соматотропный гормон, который помогает расщеплять жировую ткань и формировать мышечную, а люди, которые поздно ложатся спать, в два раза медленнее теряют лишний вес.