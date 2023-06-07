Малышева рассказала, как худеть во сне Малышева объяснила, что засыпающие до 23:00 люди худеют во сне

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Люди, которые засыпают до 23:00, худеют во сне, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что в ночное время, с 23:00 до 03:00 в организме человека вырабатывается соматотропный гормон, который помогает расщеплять жировую ткань и формировать мышечную.

Нутрициолог и психолог Артем Бразговский добавил, что сон также связан с пищевым поведением. Он уточнил, что те люди, которые поздно ложатся спать, в два раза медленнее теряют лишний вес.

Сон очень сильно влияет на нашу гормональную систему. Во-первых, это рост гормона, который называется грелин, он отвечает за наш аппетит. Во-вторых, это падение гормона лептин, который отвечает за насыщение, — сказал Бразговский.

Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что для быстрого похудения и удержания веса следует включить в рацион цельнозерновые продукты, заменив ими белый рис и макароны. Специалист пояснила, что цельные зерна предотвращают резкий подъем уровня сахара, а также содержат большое количество клетчатки и питательные вещества. Кроме того, такие продукты надолго сохранят чувство сытости.