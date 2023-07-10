Диетолог назвал норму мяса в рационе пожилых Диетолог Арзамасцев посоветовал пожилым включать в рацион 100-120 гр мяса в день

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Пожилым людям следует ежедневно включать в рацион мясо, его норма при этом должна составлять примерно 100-120 гр в день, чтобы не перегружать организм, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что лучше всего употреблять мясо курицы, индейки или перепела.

Пожилым мясо нужно есть ежедневно. Это может быть индейка, курица, перепел. Лучше не нагружать организм и в день съедать где-то 100–120 гр мяса, — пояснил специалист.

По словам диетолога, возрастной категории граждан необходимо добавить в рацион мясо, так как им необходим белок. Он поддерживает нормальное функционирование организма, иммунной системы и мышечную ткань. Кроме того, белок стимулирует синтез собственных гормонов, с чем у пожилых бывают проблемы.

Достаточное потребление мяса также помогает не набрать лишний вес, уточнил Арзамасцев. Специалист отметил, что организм тянется к вредным продуктам, сладким углеводам и жирам, когда ему не хватает белка.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала пожилым добавить в рацион халву. Специалист отметила, что этот продукт подкармливает полезные бактерии, а подсолнечная халва также содержит большое количество витамина Е, который препятствует старению.