Клефтико — мясной фаворит нашей семьи. Привезли рецепт из Греции и теперь готовим сами

Представьте мясо, настолько мягкое, что оно отделяется от кости при одном прикосновении вилки, и картофель, пропитанный его соками и пряным маринадом. Долгое, неторопливое приготовление клефтико — это инвестиция времени, которая окупается фантастическим вкусом.

Что понадобится

1,5-2 кг бараньей лопатки или голеней, 1 головка чеснока + 8 зубчиков, 2 ч. л. соли, 2-3 веточки розмарина, 1 лимон, 1 ст. л. орегано, 0,5 ч. л. корицы, 1 ч. л. перца, 1 ст. л. меда, 3 ст. л. оливкового масла. 1 кг картофеля, 2 болгарских перца, 2-3 помидора, 1 красная луковица, 1 лимон, 1 головка чеснока, 200 мл бульона или воды, 2-3 лавровых листа. 100 г феты, зелень.

Как я готовлю

За сутки: чеснок растираю с солью, добавляю цедру лимона, розмарин, орегано, корицу, перец. Смешиваю с медом, лимонным соком и маслом. Натираю баранину, убираю в холодильник на ночь.

Духовку разогреваю до 160°C. Картофель режу дольками, перец — соломкой, помидоры — дольками, лук на 6 частей. Лимон и головку чеснока режу пополам.

В противень крест-накрест кладу фольгу, сверху пергамент. Выкладываю картофель, солю, перчу. Сверху перец, помидоры, лук, лимон, чеснок. Вливаю бульон и маринад из-под мяса. Сверху кладу баранину и лавровый лист. Заворачиваю герметично.

Запекаю 4 часа. Раскрываю фольгу, повышаю температуру до 200°C, запекаю 10-20 минут до корочки. Даю мясу отдохнуть 15-20 минут. Подаю с овощами, фетой и зеленью.