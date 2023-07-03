Названа польза халвы для пожилых людей Диетолог Соломатина назвала халву полезным продуктом для кишечника пожилых

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Халва является полезным продуктом для кишечника пожилых людей благодаря высокому содержанию клетчатки, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что халва подкармливает полезные бактерии, а подсолнечная также содержит большое количество витамина Е, который препятствует старению.

Прежде всего в этом продукте есть клетчатка, которая помогает подкармливать полезные бактерии в кишечнике пожилых людей и улучшает его работу. <...> Подсолнечная халва особенно богата витамином E. Это антиоксидант, витамин молодости, который тормозит старение, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, — пояснила диетолог.

По словам Соломатиной, арахисовая халва богата кремнием. Он нужен для здоровья костей, зубов, кожи, сухожилий и хрящей. Продукт из кунжута является источником кальция, а из миндаля — магния. Магний необходим организму пожилых для костной системы и снижения артериального давления. Диетолог рекомендует употреблять халву из льняного семени для укрепления сердечно-сосудистой системы и формирования клеточных мембран.

Халва из льняного семени богата омега-3 жирными кислотами. Они оказывают противовоспалительное, противохолестериновое действие. Если употреблять омегу-3, то плохой холестерин не сможет осесть на стенках сосудов, — подчеркнула Соломатина.

Диетолог заключила, что употребление халвы противопоказано при наличии инсулинорезистентности и диабета. Кроме того, относиться к продукту с осторожностью следует людям с лишним весом.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее посоветовала пожилым обезопасить жилое пространство, чтобы снизить риск перелома шейки бедра. По ее словам, необходимо убрать ковры и выступающие пороги.