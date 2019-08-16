https://static.news.ru/photo/b1cf9be2-c0d1-11e9-a0ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danny Gys/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия назвала идеальные варианты перекуса в течение рабочего дня. По её словам, сохранить необходимую энергию и поддержать работоспособность помогут фрукты и натуральный йогурт.

Самый оптимальный перекус — это фрукты или несладкий йогурт, — рассказала она РИА Новости .

По её словам, в последнее время в стране становится всё больше людей, страдающих от избыточного веса. Ситуация усугубляется отсутствием физической активности и неправильным питанием. Она отметила, что здоровому человеку в день необходимо два перекуса. Она призвала работников избегать сладких напитков и отдавать предпочтение продукции с надписью «лайт» (без сахара).

Ранее Минздрав предложил работодателям исключить из продажи на предприятиях такие продукты, как чипсы, газированные напитки, энергетики, сухарики и шоколадные батончики. Соответствующие рекомендации подготовил Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины, писал News.ru.