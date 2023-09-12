Диетолог назвал два наиболее опасных для здоровья вида варенья Диетолог Арзамасцев назвал абрикосовое и клубничное варенье самыми опасными

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Варенья из абрикосов и клубники являются наиболее опасными для здоровья, заявил в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. По его словам, эти продукты представляют угрозу для организма из-за крайне высокого содержания сахара.

Как рассказал специалист, сахар в больших количествах содержится в любом варенье, однако некоторые фрукты и ягоды делают лакомство еще более сладким, что не несет пользы для организма.

Например, много сахара в абрикосе. Абрикосовое варенье будет очень вредным, потому что сам продукт, из которого оно состоит, содержит сахар. <...> Если человек употребляет такое сладкое варенье ежедневно, утром и вечером, то из-за большого содержания сахара есть риск набора веса и нарушения углеводного обмена, — пояснил врач.

Также, по его словам, некоторым людям необходимо исключить из рациона варенье из ягод, содержащих мелкие семечки. В частности, клубничное варенье опасно для людей, страдающих такой проблемой, как дивертикулез — образованием в стенке толстой кишки мешочкообразных выпячиваний. В этом случае продукт может спровоцировать обострение заболевания, подчеркнул диетолог.

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