Самое быстрое желе из красной смородины: рецепт на 1 кг ягод и 1 кг сахара

Это желе из красной смородины поражает своим ярким цветом, нежным вкусом с приятной кислинкой и идеальной консистенцией — оно густое и прекрасно держит форму. А готовится невероятно быстро.

Рецепт: вам понадобится 1 кг ягод, 1 кг сахара и 1 пакетик желатина (10 г). Переберите смородину, промойте и обсушите, затем измельчите блендером или протрите через сито, чтобы получить чистый сок без косточек и кожицы. Смешайте сок с сахаром в кастрюле и доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Как только смесь закипит, снимите пенку и варите ровно 5 минут — этого достаточно для легкой термической обработки.

В отдельной посуде залейте желатин 100 мл холодной воды, дайте набухнуть 5 минут, затем добавьте в горячий смородиновый сироп и тщательно размешайте до полного растворения. Разлейте желе по стерильным банкам или формам, остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 4–6 часов до полного застывания.

Все! Это самое быстрое желе из красной смородины! Хранить его можно в холодильнике до двух недель или закатать в банки на зиму.

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