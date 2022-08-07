Диетолог назвала продукты, которые помогают детоксикации организма Профессор ФМБА Королёва: крестоцветные овощи помогают детоксикации организма

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Если употреблять определенные продукты, естественная детоксикация организма будет проходить безупречно. Об этом сообщила в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва. В частности, она рекомендовала для этих целей отдавать предпочтение овощам из семейства крестоцветных.

Когда нам нужна безупречная работа системы детоксикации организма, например, если человек злоупотребляет не самыми полезными напитками, надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам, в которых содержится больше серы. Вполне поможет кресс-салат, например, — сообщила врач.

Она пояснила, что сера обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — фермента печени, играющего важную роль в работе естественной системы детоксикации.

Также Королёва посоветовала есть свежий лук и чеснок, чтобы избежать риска пищевых отравлений в летний период из-за неправильного хранения или приготовления продуктов. По словам медика, чеснок и лук, помимо прочего, содержат природные антибиотики.

Они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта. Особенно это важно в летнее время, когда плохо промытые овощи или не самая качественная еда, вроде шашлыка, купленного у дороги, могут нарушить микрофлору кишечника и вызвать воспалительный процесс, — резюмировала Маргарита Королёва.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила о том, что все полезные продукты, которые входят в рацион человека, помогают противостоять стрессу. Она также подчеркнула, что здоровое питание может быть не только хорошей профилактикой болезней, но также является и лекарством от них.