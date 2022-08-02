Диетолог рассказала о пользе правильного питания при стрессе Диетолог Соломатина: полезные продукты помогают противостоять стрессу

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Все полезные продукты, которые входят в рацион человека, помогают противостоять стрессу, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Она также подчеркнула, что здоровое питание может быть не только хорошей профилактикой болезней, но также является и лекарством от них, пишут «Народные Новости».

Разные стрессы, которые испытывает человек на протяжении жизни, например, экологические и психологические, разрушают организм, и мы тратим много заложенных ресурсов. Все это приводит к раннему старению и потере устойчивости. Вот поэтому для профилактики стресса, все полезные продукты, которые человек вводит в свой рацион, помогают противостоять негативному окружению, — объяснила специалист.

Диетолог добавила, что продукты не работают узконаправленно, а влияют на весь организм. Так, ягоды, окрашенные в темный цвет (черника, голубика, ежевика), помогают улучшать зрение и способствуют обновлению кожи. Красные продукты, например, арбуз и помидор, не только укрепляют дыхательную систему, но и способствует предотвращению онкологии, отметила Соломатина.

Кандидат психологических наук Светлана Колосова раскрыла эффективные способы борьбы со стрессом. Она посоветовала меньше смотреть телевизор, чаще проводить время на открытом воздухе, заниматься спортом и попробовать себя в творчестве. По словам эксперта, поддерживать психику здоровой способен поход в цирк — там можно испытать весь спектр положительных эмоций.