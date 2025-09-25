Диетический картофель фри: готовим без жарки и масла — всего 80 ккал

Диетический картофель фри: готовим без жарки и масла — всего 80 ккал

Картофель фри можно приготовить в диетическом варианте без жарки и масла. Его вкус максимально приближен к классическому: золотистая хрустящая поверхность снаружи и мягкая картофельная текстура внутри.

Рецепт: нарежьте 2 крупные картофелины соломкой, замочите на 30 минут в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал. Тщательно просушите полотенцем, приправьте солью, паприкой и чесноком. Разложите на пергаменте в один слой и запекайте 25–30 минут при 200°C, переворачивая.

Секрет хруста — не перегружать противень и хорошо просушить картофель. Подавайте сразу — это блюдо содержит втрое меньше калорий, чем жареный аналог, но такое же вкусное. В нем всего 80 ккал на 100 г.

Ранее стало известно, как приготовить куриные тефтели в сливочном соусе: их можно есть на ужин даже на диете и ПП.