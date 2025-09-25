Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 16:28

Диетический картофель фри: готовим без жарки и масла — всего 80 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофель фри можно приготовить в диетическом варианте без жарки и масла. Его вкус максимально приближен к классическому: золотистая хрустящая поверхность снаружи и мягкая картофельная текстура внутри.

Рецепт: нарежьте 2 крупные картофелины соломкой, замочите на 30 минут в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал. Тщательно просушите полотенцем, приправьте солью, паприкой и чесноком. Разложите на пергаменте в один слой и запекайте 25–30 минут при 200°C, переворачивая.

Секрет хруста — не перегружать противень и хорошо просушить картофель. Подавайте сразу — это блюдо содержит втрое меньше калорий, чем жареный аналог, но такое же вкусное. В нем всего 80 ккал на 100 г.

Ранее стало известно, как приготовить куриные тефтели в сливочном соусе: их можно есть на ужин даже на диете и ПП.

картошка
рецепты
диеты
картофель фри
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.