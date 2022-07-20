Дезинфектолог назвал наиболее распространенные места обитания вшей Дезинфектолог Дубинин: вши обычно водятся в подлокотниках кресел в общественном транспорте

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Наиболее часто вшей можно подцепить после купания в общественном бассейне, также эти насекомые нередко водятся на тканевых поверхностях сидений, подголовников, ручек кресел, рассказал эксперт по борьбе с насекомыми и дезинфектолог Николай Дубинин. Он уточнил в разговоре с «Газетой.Ru», что заразиться вшами можно не только при непосредственном контакте с человеком.

Плавая на поверхности, паразиты способны выживать в воде около двух суток. Таким образом, они легко перебираются от человека к человеку по водной глади. Известны случаи заражения вшами после купания в бассейнах или водоемах. Также вошь может обитать в поездах на тканевых поверхностях сидений, подголовниках, ручках кресел, обитых тканью, — заявил Дубинин.

Помимо этого, человек может заразиться вшами при прямом контакте с чужими постельными принадлежностями или при оставлении одежды в раздевалках. Вместе с этим Дубинин отметил, что вероятность заражения таким образом все-таки меньше, чем при контакте россиян с зараженными вшами пациентами.

Ранее терапевт Вероника Зайцева предупредила об опасности приобретения подержанной мебели на специализированных сайтах. По ее словам, подобные предметы могут являться рассадниками паразитов, которые вызывают аллергическую реакцию.