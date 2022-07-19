Врач объяснил, почему не стоит покупать мебель с рук Терапевт Зайцева рассказала, что подержанная мебель может вызвать аллергическую реакцию

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Врач-терапевт Вероника Зайцева предупредила об опасности приобретения подержанной мебели на специализированных сайтах. По ее словам, подобные предметы могут являться рассадниками паразитов, которые вызывают аллергическую реакцию. Об этом медик рассказала РИА Недвижимость.

Чаще всего в мебели заводятся клещи-сапрофиты, которые питаются частичками кожи. Они не кусаются, но их отходы жизнедеятельности состоят из гуанина — сильнейшего аллергена, который может спровоцировать аллергический насморк, конъюнктивит и даже бронхиальную астму. А укусы клопов в некоторых случаях могут привести к кожной сыпи и аллергии, — отмечает специалист.

Также врач подчеркнула, что зачастую паразитов нельзя различить на глаз за счет их размеров, а опрятный внешний вид мебели не говорит об их отсутствии. Она считает, что лучше не рисковать здоровьем и переплатить за новую мебель. Если же покупатель настроен приобрести предмет с рук, то он должен знать, что обработка происходит путем ввода сильнодействующих химикатов и для полного истребления насекомых потребуется несколько циклов очистки.

Чем старше предмет интерьера, тем больше в нем уличной и домашней пыли, где содержится большое количество токсинов. Семьям, в которых есть аллергики, с покупкой бывшей в употреблении мебели нужно быть крайне осторожными, — утверждает Зайцева.

Ранее руководитель Сибирского правового центра защиты потребителей Евгений Митрофанов заявил, что россиянам не стоит покупать товары мебельной фирмы IKEA во время последней распродажи, так как на них не предоставят гарантийное обслуживание и в случае брака сдать их будет крайне проблематично. Также он порекомендовал купить мебель у отечественной компании, чтобы «вложиться в патриотизм рублем».