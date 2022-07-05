Россиянам назвали причины не покупать товары IKEA на последней распродаже

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Россиянам не стоит покупать товары мебельной фирмы IKEA во время последней распродажи, так как на них не предоставят гарантийное обслуживание и в случае брака сдать их будет крайне проблематично, считает руководитель Сибирского правового центра защиты потребителей Евгений Митрофанов. В беседе с «ФедералПресс» он порекомендовал купить мебель у отечественной компании, чтобы «вложиться в патриотизм рублем».

Наверное, было бы правильно не покупать товары IKEA, компания же уходит, зачем покупать. Если бы она оставались, то другое дело. Стоит пожертвовать своим благосостоянием и купить мебель у отечественной компании, вложиться в свой патриотизм рублем, — заверил Митрофанов.

Он уточнил, что в случае претензии к товарам сдать их не всегда получится, так как офисы IKEA расположены далеко не во всех российских регионах. Митрофанов напомнил: по закону продукцию можно вернуть в течение двух недель после покупки, однако в случае с иностранной фирмой, которая уходит с российского рынка, сделать это вряд ли получится, считает специалист.

Это может стоить дороже, чем товар. Нужно понимать, насколько целесообразно идти на такие меры и сколько денег за это можно выручить, — резюмировал он.

Ранее сайт IKEA перестал работать после начала финальной распродажи перед окончательным уходом с российского рынка. При попытке оформить заказ на официальной странице компании появляется сообщение с ошибкой. Отмечается, что это происходит из-за большого наплыва посетителей, желающих приобрести товары шведского мебельного ретейлера.