Хаматова и Ахеджакова потребовали нормальных условий для Навального в ИК-2

https://static.news.ru/photo/9720af88-8d68-11eb-a90b-96000091f725_660.jpg Лия Ахеджакова Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Правозащитники, культурные деятели и журналисты в открытом письме обратились к директору ФСИН Александру Калашникову, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и генеральному прокурору Игорю Краснову. Они потребовали создать «нормальные условия» в колонии для оппозиционера Алексея Навального.

Авторы заявили о наличии оснований для опасений за здоровье и жизнь Навального, который не закончил реабилитацию.

Как известно, летом прошлого года Алексей Навальный был отравлен и пролежал в коме 18 дней. В связи с отравлением многие функции жизнедеятельности его организма, в том числе и неврологический статус, были нарушены. К моменту возвращения Навального в Россию реабилитация его здоровья не была закончена. Очевидно, что в связи с нахождением его под стражей никакой реабилитационной и серьёзной медикаментозной помощи он не получает. В настоящее время, с учётом полученной информации, у нас есть серьёзные основания опасаться за его здоровье и жизнь, — отмечается в письме.

Кроме того, они попросили изучить документы, на основании которых оппозиционера признали «склонным к побегу», на их соответствие действительности.

Мы просим Вас <...> срочно снять с Алексея Навального этот статус, тем самым прекратить тяжёлую психологическую и физическую пытку, — говорится в письме.

Авторы попросили меры по созданию не угрожающих жизни Навального условий в колонии, а также обеспечить доступ к нему адвокатов согласно законодательству.

Письмо опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Его подписали больше 150 человек, в том числе главреды «Новой газеты» (Дмитрий Муратов), «Дождя» (Тихон Дзятко), The New Times (Евгения Альбац) и «Медиазоны» (Сергей Смирнов), а также режиссёр Виталий Манский, его коллега Людмила Улицкая, актриса Лия Ахеджакова, историк Лев Пономарёв, журналист Андрей Лошак и писатель Чулпан Хаматова.

24 марта адвокаты Навального весь день не могли попасть в колонию, несмотря на то что им была назначена встреча с подзащитным. При этом ранее оппозиционер жаловался на резкое ухудшение самочувствия. Его соратники опасаются, что он может находиться в госпитале. 25 марта юристов пропустили на территорию колонии, однако неизвестно, пустят ли их к подзащитному.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.