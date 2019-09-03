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Превосходство мужской половины человечества в науке не так однозначно. Это показал анализ результатов тестов Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Выяснилось, что девочки показывали результат тем лучше, чем больше было заданий.

Исследованием занимались учёные из Испании и Нидерландов. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Nature Communications .

PISA проводится каждые три года среди 15-летних школьников. Специалисты оценивают их знания в математике и естественных науках, а также в том, как хорошо участники понимают прочитанное.

Данные 2006-го, 2009-го, 2012-го и 2015 годов по 74 странам подтвердили предыдущие исследования в том, что девочки лучше мальчиков понимают прочитанное, а мальчики превосходят их в математике и естественных науках.

Однако в 20% стран этот разрыв сокращался до минимума в том случае, если в тесте было много заданий. Во время длительных экзаменов показатели девушек по всем дисциплинам были не хуже, а кое-где и лучше, чем у юношей. Так, школьницы тратили меньше времени на каждое задание и делали меньше промежуточных шагов во время решения.

Авторы работы также изучали результаты более чем 400 математических тестов разной длительности. В итоге оказалось, что чем больше в тесте заданий, тем лучше с ним справлялись девочки.

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