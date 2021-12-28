Детский омбудсмен рассказала, сколько сирот в Подмосковье устроены в семьи

Более 24 тысяч сирот Подмосковья из 25 675 устроены в семьи, сообщила «Радио 1» уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. По её словам, этого удалось добиться благодаря развитию института приёмных родителей.

Конечно, дети-сироты будут всегда, но мы надеемся, что их будет с каждым годом меньше, потому что ведётся большая профилактическая работа. Из 25 675 детей-сирот более 24 тысяч у нас устроены в семьи. Нам это удалось с помощью развития института приёмных родителей, их поддержки, материальной поддержки и сопровождения приёмных семей. Это непростой труд, родителям нужна поддержка в течение всего времени, пока ребёнок воспитываться в семье. Это и психологи, и социальные педагоги — правительство подумало обо всех аспектах, — сказала Мишонова.

Она добавила, что в Подмосковье будут открыты шесть семейных центров, которые станут выполнять функции детских домов. Мишонова сообщила, что был переформатирован общий подход к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.