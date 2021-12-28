Детский омбудсмен рассказала, сколько сирот в Подмосковье устроены в семьи
Детский омбудсмен Мишонова: более 24 тысяч сирот устроены в семьи в Подмосковье
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:14, 28 декабря 2021
Фото: pixabay.com
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Более 24 тысяч сирот Подмосковья из 25 675 устроены в семьи, сообщила «Радио 1» уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. По её словам, этого удалось добиться благодаря развитию института приёмных родителей.
Конечно, дети-сироты будут всегда, но мы надеемся, что их будет с каждым годом меньше, потому что ведётся большая профилактическая работа. Из 25 675 детей-сирот более 24 тысяч у нас устроены в семьи. Нам это удалось с помощью развития института приёмных родителей, их поддержки, материальной поддержки и сопровождения приёмных семей. Это непростой труд, родителям нужна поддержка в течение всего времени, пока ребёнок воспитываться в семье. Это и психологи, и социальные педагоги — правительство подумало обо всех аспектах, — сказала Мишонова.
Она добавила, что в Подмосковье будут открыты шесть семейных центров, которые станут выполнять функции детских домов. Мишонова сообщила, что был переформатирован общий подход к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявлял, что в Московской области в 2021 году закрылись все детские дома. Он добавил, что всех детей забрали приёмные семьи, которые «дарят им любовь» и стали для них по-настоящему родными. При этом президент фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская рассказала, что детдома просто объединили с другими учреждениями и переименовали. Юридическая ликвидация детских домов действительно произошла, но реальной не случилось.