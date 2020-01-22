Воспитанникам детского сада в Тверской области организовали экскурсию в продуктовый магазин. Информацию об этом местные власти опубликовали в социальных сетях.
Администрация Ржева обратила внимание на то, что дети «с удовольствием знакомятся с окружающим миром и впитывают всё новое». Малышей привели в отдел бакалеи, а также показали живого кролика.
Позднее власти региона объяснили проведение экстравагантной экскурсии. По словам главы отдела образования местной администрации Ирины Иноземцевой, детей привели в магазин для знакомства с профессией продавца. Об этом сообщает РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, воспитатель накричала на ребёнка и швырнула его под стол в детсаду Арска в Татарстане. Дети танцевали, когда «педагог» грубо вывела мальчика из круга малышей.
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