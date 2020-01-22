https://static.news.ru/photo/3106f0c0-3d2a-11ea-aa78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сотрудники ПАО

Воспитанникам детского сада в Тверской области организовали экскурсию в продуктовый магазин. Информацию об этом местные власти опубликовали в социальных сетях.

Администрация Ржева обратила внимание на то, что дети «с удовольствием знакомятся с окружающим миром и впитывают всё новое». Малышей привели в отдел бакалеи, а также показали живого кролика.

Позднее власти региона объяснили проведение экстравагантной экскурсии. По словам главы отдела образования местной администрации Ирины Иноземцевой, детей привели в магазин для знакомства с профессией продавца. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, воспитатель накричала на ребёнка и швырнула его под стол в детсаду Арска в Татарстане. Дети танцевали, когда «педагог» грубо вывела мальчика из круга малышей.