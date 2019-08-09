https://static.news.ru/photo/3e9eb464-bc3f-11e9-9fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vtulune/vk.com

179 школьников из пострадавшего от наводнения города Нижнеудинска Иркутской области были направлены в оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» в Рязанской области. Однако вскоре они стали просить родителей забрать их домой из-за условий для отдыха.

В сюжете, вышедшем на телеканале «Вести-Иркутск», говорится , что «Лесная сказка» — хоть и частное учреждение, но выглядит как заброшенный лагерь советского периода: обшарпанные стены, сломанная мебель, холодная вода, вместо дверей — шторки. Не соответствует требованиям Роспотребнадзора и питание.

Жаловаться родителям дети начали, как только приехали. Их поддерживают и педагоги, сопровождающие группу.

Как писал News.ru, первая группа детей, пострадавших от паводка в Иркутской области, приехала на отдых в оздоровительный лагерь Новосибирской области. Смена в центре «Берёзка» продлится 24 дня, для 40 детей организованы питание, медицинские процедуры и культурно-развлекательная программа. В течение недели в Новосибирск прибудут ещё две группы семей, которых разместят в санатории и областном центре социальной помощи.