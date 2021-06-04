Деталей нет: АвтоВАЗ приостановит производство некоторых моделей

Фото: MIT Russia/ Global Look Press

Алёна Вавулина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В МВД Новосибирской области прокомментировали видеообращение к президенту Владимиру Путину супруги инспектора ДПС Александра Гусева, застрелившего нарушителя при задержании. В ведомстве заверили, что семье полицейского никто не угрожает.

В пресс-службе областного главка МВД заявили, что женщина записала видеообращение по рекомендации своего адвоката, чтобы привлечь внимание общественности к ситуации. Её слова о якобы поступающих семье угрозах не соответствуют действительности....