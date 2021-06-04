Деталей нет: АвтоВАЗ приостановит производство некоторых моделей

АвтоВАЗ на следующей неделе уже в третий раз за последний месяц приостановит производство из-за нехватки комплектующих для некоторых моделей. Об этом пишет ТАСС.
В частности, приостановка производства коснётся моделей Lada Xray, Lada Largus и Lada Granta. Помимо этого, под приостановку также попадают автомобили модели Niva Legend.
К сожалению, незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на АвтоВАЗ продолжается. Компания вынуждена продлить время простоя производственных линий на следующей неделе, — уточнили в компании.
31 мая уже сообщалось, что АвтоВАЗ на два дня остановит выпуск нескольких моделей автомобилей. Причиной представители концерна назвали нехватку комплектующих.