ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 23:00

Десерт без выпечки и без желатина: рецепт, с которым легко порадовать семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим десерт без выпечки и желатина, который станет отличным дополнением к чаю, кофе и молоку. С этим рецептом легко порадовать семью, когда хочется чего-то вкусного.

Вам понадобится: 500 мл молока, 100 г сахарной пудры, 40 г кукурузного крахмала, 2 ст. л. муки, 50 г сливочного масла, ванилин, а также по желанию орехи, кокосовая стружка или миндальные хлопья для обсыпки. В кастрюле смешайте молоко, сахарную пудру, крахмал и муку до однородности. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения — масса должна напоминать густую сметану. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и ванилин, тщательно перемешайте. Разлейте горячую массу по формочкам или стаканам и остудите, затем уберите в холодильник на 2–4 часа до полного застывания. Готовый десерт извлеките из форм и обваляйте в измельченных орехах, кокосовой стружке или миндальных хлопьях.

Вкус этого десерта — невероятно нежный, кремовый, с легкой ванильной ноткой и хрустящей оболочкой из орехов или кокоса. Блюдо буквально тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие.

Ранее стало известно, как приготовить мандариновый тирамису: зимняя сказка эксклюзивно для Нового года — дел на несколько минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Изысканный торт «Маркиза»: пеку его на все праздники, включая Новый год
Общество
Изысканный торт «Маркиза»: пеку его на все праздники, включая Новый год
Прагу и медовик больше не покупаю! Моя новая любовь — норвежский торт с хрустящей миндальной шапкой и заварным кремом
Общество
Прагу и медовик больше не покупаю! Моя новая любовь — норвежский торт с хрустящей миндальной шапкой и заварным кремом
Куриные гнезда с тремя разными начинками: выбирайте и готовьте на ужин или Новый год
Общество
Куриные гнезда с тремя разными начинками: выбирайте и готовьте на ужин или Новый год
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
Семья и жизнь
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем за 15 минут
Семья и жизнь
Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем за 15 минут
десерты
рецепты
сладости
молоко
Дарья Иванова
Д. Иванова
Десерт без выпечки и без желатина: рецепт, с которым легко порадовать семью Готовим десерт без выпечки и желатина, который станет отличным дополнением к чаю, кофе и молоку. С этим рецептом легко порадовать семью, когда хочется что-то вкусного.
500 мл молока
100 г сахарной пудры
40 г кукурузного крахмала
2 ст. л. муки
50 г сливочного масла
ванилин
орехи, кокосовая стружка или миндальные хлопья для обсыпки
>
В кастрюле смешайте молоко, сахарную пудру, крахмал и муку до однородности.
Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения — масса должна напоминать густую сметану.
Снимите с огня, добавьте сливочное масло и ванилин, тщательно перемешайте.
Разлейте горячую массу по формочкам или стаканам и остудите, затем уберите в холодильник на 2-4 часа до полного застывания.
Готовый десерт извлеките из форм и обваляйте в измельченных орехах, кокосовой стружке или миндальных хлопьях.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Определился состав групп на ЧМ-2026 по футболу
Даже синоптики в шоке: как изменился прогноз погоды на декабрь
Бундестаг отклонил две антироссийские резолюции
«В дом ворвалась беда»: Долина рассказала, как стала жертвой мошенников
«Не за чужой счет»: Долина обратилась к покупательнице своей квартиры
Артемий Лебедев принял участие в испытаниях инвалидной коляски
Откровенные фото и видео украинского прокурора засветились на OnlyFans
На Западе указали, чего на самом деле хотят и боятся украинцы
Страны ЕС не договорились о конфискации активов России
Россия отказалась от военного сотрудничества с Канадой и Францией
Безрукова назвала Долину жертвой в ситуации с квартирным скандалом
В сенате США сделку Netflix и Warner Bros. назвали ночным кошмаром
Суд принял решение по сотрудникам рехаба, где издевались над людьми
«Не совсем справедливо»: Бледанс о волне хейта в адрес Долиной
«Лицом к лицу»: Кадыров обратился к ВСУ после атаки на Грозный
Рубио назвал одно решение ЕК атакой на народ США
Признание в Британии, поездка с Путиным, химиотерапия: как живет Симоньян
Названа причина, по которой США не допустят ЕС до переговоров по Украине
Безрукова рассказала, как остановить «безобразие» перед «Щелкунчиком»
«Не надо бояться вкладывать»: перспективы инвестиций в новые регионы
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.