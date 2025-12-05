Десерт без выпечки и без желатина: рецепт, с которым легко порадовать семью

Готовим десерт без выпечки и желатина, который станет отличным дополнением к чаю, кофе и молоку. С этим рецептом легко порадовать семью, когда хочется чего-то вкусного.

Вам понадобится: 500 мл молока, 100 г сахарной пудры, 40 г кукурузного крахмала, 2 ст. л. муки, 50 г сливочного масла, ванилин, а также по желанию орехи, кокосовая стружка или миндальные хлопья для обсыпки. В кастрюле смешайте молоко, сахарную пудру, крахмал и муку до однородности. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения — масса должна напоминать густую сметану. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и ванилин, тщательно перемешайте. Разлейте горячую массу по формочкам или стаканам и остудите, затем уберите в холодильник на 2–4 часа до полного застывания. Готовый десерт извлеките из форм и обваляйте в измельченных орехах, кокосовой стружке или миндальных хлопьях.

Вкус этого десерта — невероятно нежный, кремовый, с легкой ванильной ноткой и хрустящей оболочкой из орехов или кокоса. Блюдо буквально тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие.

