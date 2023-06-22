Дерматолог объяснил, как разобраться в фильтрах солнцезащитных кремов Дерматолог Ворожейкин: солнцезащитные кремы с физическими фильтрами работают дольше

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Солнцезащитные средства для кожи отличаются в том числе типами фильтров, обеспечивающих защиту от ультрафиолетовых лучей, рассказал в беседе с KP.RU врач-дерматовенеролог Павел Ворожейкин. По его словам, от физического или химического типа фильтра зависит принцип и длительность работы солнцезащитного крема.

Если это физический тип фильтра с диоксидом титана и оксидом цинка в составе, то его частицы работают как светоотражатели. А если химический, то такой фильтр работает, поглощая и нейтрализуя вредный ультрафиолет. Оба они безопасны, если прошли клинические испытания, — рассказал эксперт.

Он уточнил, что многие предпочитают кремы с химическими фильтрами, так как они незаметны на коже и не оставляют белых следов. Однако время их активного действия не превышает 2–3 часов, после чего крем следует обновлять на всех открытых участках тела. Физический фильтр работает около 8 часов при условии, что его не стирают с кожи, однако оставляет белые следы.

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Дерматолог напомнил, что до поверхности Земли доходят два типа ультрафиолетовых солнечных лучей — UVA и UVB. Первый вызывает преждевременное старение кожи, второй — загар и солнечные ожоги. Маркировка SPF на солнцезащитных средствах означает уровень защиты от первого типа ультрафиолета, PPD или PA — индекс защиты от второго типа лучей.

Идеальный вариант для отдыха — это кремы с индексом SPF не ниже 30 и максимальным индексом PPD, которые должны наноситься на все открытые участки кожи с учетом их периода действия, — подчеркнул врач.

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