Дерматолог назвала полезные для лица косметические процедуры в жару Дерматолог Притыко: в жару коже лица будут полезны атравматические чистки

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В жаркое время года для кожи лица полезны атравматические чистки, которые помогают ей дышать, рассказала врач, дерматолог-косметолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Мария Притыко. По ее словам, летом можно делать инъекции гиалуроновой кислоты, чтобы увлажнить кожу, а также стоит попробовать аппаратные методы, эффективные в борьбе с различными дерматозами, пишет РИАМО.

Первое — это атравматические чистки, потому что летом, особенно в жару, нужно, чтобы кожа обязательно дышала. Нужно убирать ороговевшие клетки с поверхности кожи, чтобы происходили тепло- и газообмен, за которые наша кожа тоже отвечает. Ну и, конечно, такие процедуры необходимы, чтобы кожа дышала, — объяснила врач.

Косметолог напомнила, что летом кожа рискует быть обезвоженной, поэтому ей нужно много питания. Для тех, кто боится иголок, существуют безинъекционные аппаратные методы доставки гиалуроновой кислоты в кожу. В их состав входят также различные пептиды, аминокислоты и витамины.

Ультразвуковой СМАС-лифтинг лица пользуется летом большим спросом и существует уже несколько лет на рынке. А в борьбе с эстетическими проблемами кожи поможет IPL-терапия, посоветовала Притыко.

Дерматовенеролог Екатерина Анчикова ранее рассказала, что самыми вредными привычками, пагубно влияющими на кожу, являются курение, злоупотребление алкоголем, нехватка сна, несбалансированное питание и неправильный ежедневный макияж. Она также добавила, что из-за недостатка аскорбиновой кислоты кожа раньше стареет, становится серой с нарушениями пигментации.