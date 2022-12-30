Дерипаска предложил снять запрет на работу бизнесменов в органах власти

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Олег Дерипаска

При стабилизации внешнеполитической обстановки России необходимо найти в себе силы, чтобы ускоренным путем начать двигаться к настоящей открытой рыночной экономике, опирающейся на частную собственность и свободных предпринимателей, написал бизнесмен Олег Дерипаска в статье для РБК. По его мнению, для этого необходимо уравнять права бизнесменов с остальными социальными группами, например, сняв запрет на работу в органах власти.

По словам Дерипаски, в настоящее время происходит уже третья за последние 35 лет серьезная трансформация России. Первая началась в 1991 году, на пик удалось выйти в 2008-м, в преддверии мирового кризиса. Но затем, в период 2008-2012 годов, страна под предлогом преодоления проблем начала переходить к госкапитализму, который стал «пожирать бессмысленное количество ресурсов», а в итоге привел к практически полному отказу от достижений начала века, отметил он.

Мне бы хотелось, чтобы мы на этой развилке вновь выбрали свободную, рыночную экономику, с превалирующей в стране частной собственностью и свободными предпринимателями <...> Нужно пойти дальше — убрать гласные и негласные запреты на занятие ими (бизнесменами. — NEWS.ru) государственных и муниципальных должностей, дать им права избираться в муниципальные органы и органы власти субъектов, в Совет Федерации и Государственную думу, — написал бизнесмен.

Ранее миллиардер предположил, что мировой кризис закончится через 2,5–3 года. По его мнению, «сил и запала» у всех хватит только на это время. Дерипаска выразил мнение, что в будущем можно ожидать деполитизации организаций системы ООН и международных судебных институтов, чьи штаб-квартиры должны будут регулярно переноситься в разные страны. Это поможет лишить принимающие их государства рычагов давления.

Кроме того, миллиардер подчеркнул, что ядерное оружие должно быть уничтожено раз и навсегда. По его словам, наличие такого вооружения у ряда стран ставит под угрозу существование мира. Дерипаска добавил, что создатель водородной бомбы академик Андрей Сахаров последовательно пытался добиться уничтожения ядерного оружия.