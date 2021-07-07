Дерипаска испугался глобального потепления

Российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил, что страна рискует терять по два млрд долларов в год на фоне изменения климата. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Миллиардера расстроило прочитанное им исследование Bloomberg о последствиях, которые влекут за собой климатические изменения для арктических регионов. Учёные считают, что средняя температура в Арктике растёт в два раза быстрее, чем по миру.

Жители арктических широт России, конечно, любят отшучиваться, что глобальное потепление им нипoчём. Но уже сейчас потери России от износа инфраструктуры, напрямую связанного с потеплением в наших арктических широтах, могут обходиться российской экономике более чем в два миллиарда долларов в год, — комментирует исследование Дерипаска.

Миллиардер добавил, что глобальное потепление касается всех и «отсидеться не получится». Так он прокомментировал недавнее исследование о последствиях таяния льдов для aрктических регионов.

Ранее климатолог Сергей Семёнов заявил, что о климатических изменениях можно говорить только в случае постоянного увеличения температуры на протяжении 30–50 лет. И хотя конкретный случай не говорит о глобальном потеплении, в целом такая тенденция действительно есть.

Эксперт предупредил, что пока в Москве не так тепло, чтобы в регионе появилось множество новых видов ядовитых змей или насекомых. Однако если жара будет систематической и в регионе станет теплее, то они могут появиться.