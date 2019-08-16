https://static.news.ru/photo/f37b434a-c070-11e9-9e5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Центр паллиативной помощи московского Департамента здравоохранения составляет списки нуждающихся в незарегистрированных в РФ лекарствах.

Нюта Федермессер, руководитель Центра и основатель БФ «Вера», рассказала, что в данный момент Центр взаимодействует с семьями, в которых детям нужны редкие медикаменты и которые готовы заявить о себе.

Как писал News.ru ранее, уголовное дело о контрабанде наркотиков завели сотрудники таможенной службы на женщину, которая для больного эпилепсией сына заказала из-за рубежа запрещённый в РФ препарат фризиум. Об этом сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.