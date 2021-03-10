Депздрав начал проверку сообщений об отказах врачей в прививках от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ceaa25e4-8181-11eb-9975-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный департамент здравоохранения начал проверку сообщений СМИ, согласно которым врачи якобы отказали некоторым москвичам во введении второго компонента вакцины от коронавируса «Спутник V».

Один из новостных порталов сообщил, что ряд жителей столицы, получивший первый компонент вакцины, плохо его перенесли и пожаловались на это медикам. Те, решив, что имеет место отторжение вакцины ,не стали прививать этих людей повторно. При этом в качестве причины отсутствия второго компонента указали «отказ пациента».

После появления публикации депздрав незамедлительно запросил у редакции данные пациентов для проведения проверки, однако пока эту информацию не получил.

В ведомстве напомнили, что в первые дни после введения вакцины могут наблюдаться такие побочные эффекты, как озноб, повышение температуры, боль в месте укола. При этом подчеркнули, что опасности они не представляют.

То есть причиной ухудшения самочувствия пациентов спустя длительный период после прививки, как описано в историях публикации, не может являться вакцинация «Спутником V». Кроме того, отмечаем, что такого понятия, как «отторжение компонентов вакцины», не существует. Таким образом, врачи не имели оснований отказать в введении второго компонента вакцины по этой причине, — говорится в сообщении в Telegram-канале депздрава.

Там также отметили, что перед повторной вакцинацией проводится оценка состояния пациента. При наличии признаков ухудшения самочувствия ставится временный медотвод, который не может значиться как отказ пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса тем, кто уже переболел им. По его словам, в таком случае вакцинация не является обязательной. Однако она может быть полезна в качестве защиты от новых мутаций SARS-CoV-2. Согласно исследованиям учёных, антитела, которые появились у людей, переболевших коронавирусом, от них не защищают.