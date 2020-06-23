Депутаты снова пожаловались в прокуратуру на иностранные СМИ

https://static.news.ru/photo/f1cf163c-b58b-11ea-81aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарёв рассказал о работе депутатов. По его словам, сообщения о «дезинформации» иностранных СМИ, выявленные парламентариями, направлены в прокуратуру.

Фейки якобы распространяли радиостанции «Голос Америки» и Deutsche Welle, телеканал «Настоящие время», а также «Радио Свобода» и его региональные проекты, передаёт «Интерфакс».

Первые обобщённые данные о выявленных случаях системного тиражирования дезинформации мною уже направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки и принятия решений в соответствии с законодательством РФ, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в настоящее время особое внимание уделяется публикациям в СМИ и неправительственных организациях, которые финансируются из-за рубежа. Кроме того, изучаются данные об «инспирируемых из-за рубежа провокациях» и акциях «с участием выпускников зарубежных тренингов», которые, по его словам, намечены на день голосования по поправкам в Конституцию. Политик не уточнил, о каком из дней работы избирательных участков идёт речь.

В этих действиях прослеживаются системные попытки оказать внешнее воздействие на внутренние дела России, повлиять на волеизъявление граждан нашей страны, что недопустимо и не должно остаться без ответа в соответствии с действующим законодательством, — заключил Пискарёв.

Летом 2019 года немецкая газета Deutsche Welle в русскоязычном издании сообщила о проведении в Москве митингов за честные выборы. После этого в МИД заявили об иностранном вмешательстве во внутренние дела России.

Позднее, комментируя эти обвинения, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что так позволяют считать публикации «маршрута хождений» и приглашение к участию в них. Она подчеркнула, что, наоборот, в информационных сообщениях о подобных протестах ни МИД, ни российские посольства, ни кризисный центр не призывают людей приходить на подобные массовые мероприятия.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Deutsche Welle признала действия своих сотрудников в Москве некорректными.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.