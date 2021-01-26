Депутаты приняли закон о штрафе за рекламу «веселящего газа»

https://static.news.ru/photo/8b5bb612-5fc2-11eb-9b61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий штраф за пропаганду в Интернете потребления закиси азота («веселящего газа»).

Документ содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В соответствии с ними граждан за указанное противоправное деяние будут штрафовать на 1–2 тыс. рублей.

Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям будет грозить взыскание в размере 10–20 тысяч рублей, а юрлицам — 50–150 тысяч рублей. Кроме того, последние две категории нарушителей могут быть наказаны приостановлением деятельности на срок до 30 суток.

Запрет на производство, хранение, перевозку, пересылку, розничную продажу и потребление «веселящего газа» в немедицинских целях вступил в силу с 1 января. Первоначально предполагалось, что он начнёт действовать с февраля 2022-го, но депутаты решили ускорить введение запрета, поскольку, по словам авторов документа, свободная продажа закиси азота в Сети представляет проблему «огромного масштаба».

Как писал NEWS.ru, в середине января в Москве скончался 16-летний подросток. Предполагается, что он отравился «веселящим газом», баллон с которым был заказан им незадолго до этого. В 2020 году от отравления закисью азота погибли чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович 1993 года рождения и 18-летняя шахматистка Александра Вернигора.