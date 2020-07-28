Депутаты предлагают страховать помогающих полиции частных охранников

https://static.news.ru/photo/29af68b4-d0a7-11ea-b0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники частных охранных фирм будут получать от государства компенсации за ущерб, причинённый им при оказании помощи полицейским. Данное положение содержится в новой редакции законопроекта о частной охранной деятельности, который должен поступить на рассмотрение Госдумы осенью.

Один из авторов документа — член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный — отметил, что частные охранники являются одними из главных помощников полицейских. Они часто привлекаются в качестве усиления для обеспечения безопасности на различных массовых мероприятиях. При этом расходы на компенсации за полученные охранниками травмы и испорченное имущество несут фирмы, в которых они работают.

Мы считаем, что, привлекая частных охранников для решения, по сути, государственной задачи — обеспечения правопорядка, именно государство должно гарантировать им выплату компенсаций, — сказал депутат «Парламентской газете».

Выборный пояснил, что ущерб, полученный охранником, предполагается возмещать с помощью механизма страхования. Соответствующих договор будет заключаться с каждым секьюрити индивидуально на время проведения мероприятий по обеспечению безопасности граждан.

Сейчас это вопрос находится в проработке. Необходимо найти баланс, чтобы механизм был действенным, — отметил парламентарий.

Он также указал на то, что в проекте акцент смещён с имущества, которое охраняется секьюрити, на людей, находящихся на определённом объекте. По словам депутата, в этом состоит принципиальное отличие документа от действующего законодательства.

Кроме того, в проекте вводится понятие «телохранитель». В настоящее время де-факто институт телохранителей есть, а де-юре его нет. Новым законом это будет приведено в соответствие.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве неизвестный напал на охранника одного из магазинов и изрезал ему лицо лезвием. Злоумышленник скрылся с места происшествия, ведётся его розыск.