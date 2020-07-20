Происшествия

Неизвестный изрезал лезвием лицо охранника магазина в Москве

00:16, 21 июля 2020
Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила о начале розыска неизвестного мужчины. Последний в ходе конфликта с охранником одного из магазинов столицы нанёс несколько ударов лезвием по лицу.

19 июля в 18:30 поступило сообщение, что в магазине по адресу: улица Ключевая, 8 покупатель после словесного конфликта с охранником порезал ему лицо лезвием. Злоумышленник скрылся, проводится проверка, ведётся розыск. Пострадавшему 1958 года рождения госпитализация не понадобилась, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о другом инциденте. Мужчина начал стрельбу в квартире на Рублёвском шоссе, когда к нему постучали в дверь сотрудники правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал.

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