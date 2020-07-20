Неизвестный изрезал лезвием лицо охранника магазина в Москве

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Смертельная авария, которую устроил актёр Михаил Ефремов, стала большой трагедией как для семьи погибшего Сергея Захарова, так и для самого артиста. Однако несмотря на это, Ефремова нельзя считать преступником, заявил режиссёр Василий Мищенко, который является крёстным отцом виновника ДТП.

Он рассказал, что и сам когда-то сел за руль пьяным и попал в аварию. Тогда он едва не погиб и после этого переосмыслил свою жизнь. И Мише Господь даёт шанс...