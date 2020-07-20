Неизвестный изрезал лезвием лицо охранника магазина в Москве

https://static.news.ru/photo/5210ffa4-cace-11ea-b016-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила о начале розыска неизвестного мужчины. Последний в ходе конфликта с охранником одного из магазинов столицы нанёс несколько ударов лезвием по лицу.
19 июля в 18:30 поступило сообщение, что в магазине по адресу: улица Ключевая, 8 покупатель после словесного конфликта с охранником порезал ему лицо лезвием. Злоумышленник скрылся, проводится проверка, ведётся розыск. Пострадавшему 1958 года рождения госпитализация не понадобилась, — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о другом инциденте. Мужчина начал стрельбу в квартире на Рублёвском шоссе, когда к нему постучали в дверь сотрудники правоохранительных органов. В результате происшествия никто не пострадал.