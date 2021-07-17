Депутаты ГД высказались о возможности отмены пенсионной реформы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал возможную отмену пенсионной реформы. Так парламентарий отреагировал на слова Анатолия Вассермана, который заявил о первых шагах по отмене реформы, пишет URA.RU.

Речь идёт об упрощённом порядке выхода на пенсию для россиян предпенсионного возраста, которые потеряли работу вследствие сокращения штатов или ликвидации предприятия. По словам интеллектуала, такие послабления стали компромиссом между сторонниками реформы и теми, кто считает её ошибкой.

Сергей Калашников однако утверждает, что этот шаг не относится ко всей пенсионной системе — он всего лишь упростился, потому что «нет смысла устраивать человека на два года».

Делать вывод, что это начало конца пенсионной системы — это безответственность и глупость. Никакого отношения к пенсионной системе это не имеет, это к вопросу о безработице, — сказал депутат.

Политик отметил, что право досрочного выхода на пенсию существует у людей с 1991 года, когда был принят первый закон о занятости.

С коллегой согласен первый зампред комитета по соцполитике Николай Коломейцев.

У нас сегодня колоссальная безработица. Это всё — предвыборные разговоры в пользу бедных. Её [пенсионную реформу] надо или отменять, или не отменять. Предпенсионеры и сейчас могут уйти на два года раньше, если позволяет стаж, — аргументировал депутат.

Ранее Анатолий Вассерман назвал поправки в закон о пенсионном обеспечении, разрешающие некоторым гражданам выходить на отдых раньше наступления пенсионного возраста, первым шагом к отмене пенсионной реформы. Интеллектуал назвал такое решение компромиссным.