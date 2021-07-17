Депутаты ГД высказались о возможности отмены пенсионной реформы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал возможную отмену пенсионной реформы. Так парламентарий отреагировал на слова Анатолия Вассермана, который заявил о первых шагах по отмене реформы, пишет URA.RU.
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Сергей Калашников однако утверждает, что этот шаг не относится ко всей пенсионной системе — он всего лишь упростился, потому что «нет смысла устраивать человека на два года».
Делать вывод, что это начало конца пенсионной системы — это безответственность и глупость. Никакого отношения к пенсионной системе это не имеет, это к вопросу о безработице, — сказал депутат.
Политик отметил, что право досрочного выхода на пенсию существует у людей с 1991 года, когда был принят первый закон о занятости.
С коллегой согласен первый зампред комитета по соцполитике Николай Коломейцев.
У нас сегодня колоссальная безработица. Это всё — предвыборные разговоры в пользу бедных. Её [пенсионную реформу] надо или отменять, или не отменять. Предпенсионеры и сейчас могут уйти на два года раньше, если позволяет стаж, — аргументировал депутат.
Ранее Анатолий Вассерман назвал поправки в закон о пенсионном обеспечении, разрешающие некоторым гражданам выходить на отдых раньше наступления пенсионного возраста, первым шагом к отмене пенсионной реформы. Интеллектуал назвал такое решение компромиссным.