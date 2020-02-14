https://static.news.ru/photo/4f9c7994-4f3e-11ea-9f1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Владельцы кафе, находящихся в жилых домах, должны соблюдать санитарные нормы. В обратном случае против них «надо применять самые жёсткие» меры, а если надо, то и закрывать заведения, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Таким образом он прокомментировал возможный запрет круглосуточных увеселительных заведений в жилых строениях. С таким предложением выступила депутат Мосгордумы Елена Николаева.

Люди, которые хотят ночью спать, страдать не должны <...> в Москве, к сожалению, хоть и принят закон о тишине, но этот закон не работает, потому что не заключено соглашение с органами внутренних дел, — цитирует Нилова телеканал «Москва 24».

Он добавил, что в регионе существует проблема так называемых наливаек. Их владельцы, прикрываясь вывеской баров, продают спиртные напитки ночью, что запрещено законами столицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа депутатов выступила за введение единых федеральных штрафов для шумных соседей. Для этого надо внести поправки в Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Для физлиц штрафы предлагаются в сумме от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. И если эта инициатива будет одобрена, шуметь официально будет нельзя с 23:00 до 07:00.