Первый заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал распространяющийся в социальной сети TikTok челлендж «проломи голову». По его словам, родителям следует рассказать детям, что такое развлечение может быть опасным.
Он отметил, что в Якутии соответствующая информация распространяется в мессенджере WhatsApp. Такой подход позволяет предупредить детей, что это — опасная мода,
Это чистая психология. Люди-то не понимают, что они делают, им кажется, что это модно, раз показывают. Тут просто каждому нужно разъяснять, ведь завтра что-то другое придумают, — подчеркнул он.
Правила челленджа предусматривают участие трёх человек, стоящих в ряд. Находящийся посередине участник прыгает, а два других ставят ему подножки. В результате жертва падает, как правило, на затылок.
Ранее, как писал NEWS.ru, платформы TikTok и Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ)
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