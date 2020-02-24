https://static.news.ru/photo/e2e534b8-56fd-11ea-8f8f-fa163e074e61_660.jpg Федот Тумусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал распространяющийся в социальной сети TikTok челлендж «проломи голову». По его словам, родителям следует рассказать детям, что такое развлечение может быть опасным.

Он отметил, что в Якутии соответствующая информация распространяется в мессенджере WhatsApp. Такой подход позволяет предупредить детей, что это — опасная мода, передаёт «Говорит Москва».

Это чистая психология. Люди-то не понимают, что они делают, им кажется, что это модно, раз показывают. Тут просто каждому нужно разъяснять, ведь завтра что-то другое придумают, — подчеркнул он.

Правила челленджа предусматривают участие трёх человек, стоящих в ряд. Находящийся посередине участник прыгает, а два других ставят ему подножки. В результате жертва падает, как правило, на затылок.