Депутат предрёк появление у школьников проблем со здоровьем

https://static.news.ru/photo/25c1b25e-2ff0-11eb-b95d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Дистанционное образование приведёт не только к падению уровня знаний у школьников, но и нанесёт серьёзный урон их здоровью, сделает их горбатыми и «подслеповатыми». Об этом заявил член думского комитета по образованию и науке, член-корреспондент РАН Гаджимет Сафаралиев.

Если упирать на это дистанционное обучение, мы получим горбатых и подслеповатых детей и таких же родителей. Вот сидят с ними родители, не везде эти методики отработаны, не везде это срабатывает. Выхода нет, форс-мажорные обстоятельства, — заявил в эфире «Говорит Москва» Сафаралиев.

Он также предположил, что через 10–15 лет в стране будут работать люди, получившие образование на дистанционке, то есть «полуобразованные». Депутат призвал немедленно вернуть детей в школы и «работать с ними, соблюдая все санитарные нормы».

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы, экс-боксёр и отец троих детей Николай Валуев признал, что дистанционный режим работы и учёбы экономит время, но для детей он категорически не подходит. Современным школьникам, по его словам, нужно как можно больше двигаться, а не сидеть всё время за компьютером. Кроме того, по его словам, в образовании очень важен живой контакт между учителем и учеником, поэтому от традиционной формы обучения отказываться нельзя. В целом карантин Валуев считает неоправданным ударом по экономике, поскольку ограничения подвергли настоящему забвению целый ряд отраслей, в том числе спортивную и туристическую.