Валуев раскритиковал дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/8f000882-2fc4-11eb-ae01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Депутат Госдумы, экс-боксёр и отец троих детей Николай Валуев признал, что дистанционный режим работы и учёбы экономит время, но для детей он категорически не подходит. Современным школьникам, по его словам, нужно как можно больше двигаться, а не сидеть всё время за компьютером.

Дети — это молодой растущий организм, ему надо беситься, и какой там коронавирус! Ему трудно просто усидеть возле этого монитора. Внимание ребёнка немного рассредоточивается, потому что зачастую компьютер ассоциируется немножко с другим. Не с обучением, а с какой-то, может, компьютерной игрушкой, — заявил в эфире радио «Комсомольская правда» Валуев.

Кроме того, по его словам, в образовании очень важен живой контакт между учителем и учеником, поэтому от традиционной формы обучения отказываться нельзя.

В целом карантин Валуев считает неоправданным ударом по экономике, поскольку ограничения подвергли настоящему забвению целый ряд отраслей, в том числе спортивную и туристическую.

Как писал NEWS.ru, москвичи должны с терпением относиться к дистанционному обучению своих детей, которые учатся в старших классах. Это необходимо для снижения уровня заболеваемости коронавирусом, заявил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он отметил, что понимает негативные эмоции родителей, но другого выхода сейчас нет. Как напомнил врач, дети — это «немые переносчики» COVID и заражают всех вокруг абсолютно незаметно. Школьная удалёнка как раз и направлена на то, чтобы помочь снизить риски. Как отметил Проценко, его дочь тоже старшеклассница и в этом году оканчивает школу. По его словам, девушке многое не нравится на дистанционке, но это необходимость.

При этом процент заражений коронавирусом от детей вовсе не маленький. Руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева сообщила, что около 17% заболевших дома заразились от инфицированных детей. По её словам, врачи исследовали 280 случаев. Андреева подчеркнула, что такие данные дают основание переводить школьников на дистанционное обучение.