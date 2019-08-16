https://static.news.ru/photo/16b33b7c-c028-11e9-8a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава столичного муниципального округа Таганский Илья Свиридов считает необходимым возвращение наказания за бродяжничество, тунеядство и попрошайничество, а также призывает возрождать вытрезвители.

По его мнению, это позволит решить проблему большого количества бездомных в столице, большинство из которых ведут асоциальный образ жизни. Депутат предлагает направлять этих людей на принудительные работы и лечение.

Для столицы, которая настолько сейчас обновлена и является большой точкой притяжения большого количества туристов со всего мира, эту «социальную язву» нужно решать, — цитирует Свиридова АГН « Москва ».

Депутат призвал воспользоваться мировым опытом и принудительно возвращать бездомных к нормальному образу жизни, если они не хотят этого добровольно.

Ранее News.ru писал, что мэр украинского города Львова Андрей Садовый озаботился тем, как выглядят местные бомжи. Он предложил открыть для бездомных баню, чтобы они не отпугивали своим внешним видом туристов.