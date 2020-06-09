Депутат предложил отменить испытательный срок при приёме на работу

https://static.news.ru/photo/0fe54b20-a9f0-11ea-9614-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил отменить испытательный срок при приёме на работу.

В России до сих пор практикуется система так называемого испытательного срока при приёме на работу <...> Более того, практика испытательного срока часто используется недобросовестными нанимателями для дальнейшего занижения оплаты труда сотрудников, ухода от налогов и вывода внутренней бухгалтерии в серую зону, — привели сообщение депутата в РИА Новости.

Он добавил, что новому сотруднику во время испытательного срока назначают пониженную зарплату, при этом он выполняет полный объём работы. По словам депутата, сотрудник в любом случае находится «в невыгодном и ущемлённом положении».

Владимир Петров направил предложение об отмене испытательного срока в России главе Минтруда Антону Котякову.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне смогут написать заявление в ПФР об учёте трудового стажа до 2020 года в электронных трудовых книжках. Также работник сможет выбрать форму ведения трудовой деятельности — в электронном или бумажном формате.