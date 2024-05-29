Депутат предложил новую методику для расчета прожиточного минимума Депутат Рябоконь: cпособ расчета ПМ не отвечает требованиям нуждающихся

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Депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с заявлением, что нынешний способ расчета прожиточного минимума не отвечает потребностям нуждающихся в господдержке. Он выступил за изменение методики, которая будет брать за основу минимальные потребности конкретного человека и в некотором роде станет возвратом к продовольственной корзине, сообщает «Парламентская газета».

Вместе с тем при определении величины прожиточного минимума действующее законодательство исходит из медианного дохода, а не из реально необходимых для жизни человека расходов, хотя последнее является более правильным и логичным. Надо сказать, что ранее, исходя из потребительской корзины, эта величина коррелировала с необходимыми расходами, — говорится в обращении Рябоконя.

Депутат также добавил, что некоторым россиянам необходимы лекарства или медицинские процедуры. Кроме того, в регионах различается размер коммунальных платежей за равные по площади жилые помещения. Еще одной проблемой могут стать цены на продовольственные товары, а в районах с тяжелыми климатическими условиями люди тратят больше средств на теплую одежду по сравнению с другими субъектами страны.

По словам парламентария, применение такой практики позволит более адресно оказывать социальную поддержку, а также использовать правительству точные данные для социально-экономического прогнозирования и определения уровня бедности. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратил внимание на то, что в России и коэффициент минимального размера оплаты труда (МРОТ) после вычета налогов находится на уровне прожиточного минимума. Он выступил за комплексное увеличение показателей.

Депутаты от ЛДПР ранее выступили с инициативой о новой выплате для россиянок, которые родили ребенка до 25 лет. По мнению авторов идеи, размер единовременного пособия должен составлять 200 тыс. рублей.