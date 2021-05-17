Депутат Госдумы сообщил об антироссийских «опорных пунктах»

https://static.news.ru/photo/99492c60-b791-11eb-acb6-96000091f725_660.jpg Василий Пискарёв Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Антироссийские проекты организаций, признанных в РФ нежелательными, реализуются через их опорные пункты в Польше, Чехии, Грузии, Украине и Прибалтике. Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв, сообщает РИА Новости.

Он отметил , что 18 мая Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан», а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Поправки предусматривают уголовную ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НПО.

В виде наказания предусматриваются штрафы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок от одного до четырёх лет. Организаторов подобной деструктивной деятельности намереваются лишать свободы на срок до шести лет, пояснил Пискарёв.

Наши законопроекты — это ответная реакция на попытки недружественных стран через неправительственные организации продолжить в нашей стране деятельность, представляющую угрозу безопасности Российской Федерации. Одновременно — это очередное предупреждение тем, кто обслуживает за вознаграждение чужие национальные интересы, участвуя в деструктивной деятельности таких НПО как на территории России, так и за рубежом, — подчеркнул глава комиссии Госдумы.

Он добавил, что деструктивная деятельность иностранных НПО в РФ продолжается, хотя она запрещена законами. Сейчас в реестре нежелательных представлена 31 организация, из которых 20 — из США.

Ранее стало известно, что дело о признании Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами), а также общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями засекретили. Это сделали потому, что в нём имеются данные о силовиках и сотрудниках Росгвардии. В частности, в деле присутствуют личные сведения правоохранителей.