Стало известно, из какого оружия стрелял ижевский убийца Депутат ГД Хинштейн: нападавший стрелял в школе Ижевска из травматического оружия, переделанного под боевое

Фото: shutterstock.com

Мужчина, открывший стрельбу по людям в стенах школы № 88 в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевое оружие, сообщил в своем Telegram-аккаунте депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий подчеркнул, что личность стрелка пока не установлена.

По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена, — написал Хинштейн.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

В результате атаки на учебное заведение погибли школьники и взрослые. По состоянию на 11:10 мск сообщается о шести убитых, среди них дети 10, 11 и 15 лет, а также трое взрослых, включая охранника.

По предварительным данным, стрелок покончил с собой.