Депутат Госдумы раскрыл, кто «воспитал» осквернивших могилы в Воронеже Депутат Хамзаев заявил, что осквернивших могилы в Воронеже «воспитал» Моргенштерн

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Султан Хамзаев

Осквернившие могилы воронежского кладбища принадлежат поколению, «воспитанному» рэпером Алишером Моргенштерном, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий подчеркнул, что вряд ли бы хулиганы совершили такой поступок после просмотра русского балета или чтения произведений русских классиков. Он отметил, что молодежь «получает ложные маяки» и модели поведения от звезд шоу-бизнеса: Моргенштерна, Филиппа Киркорова и Давы, например.

Вчера вышли две новости. Первая — про двух малолетних дегенератов [из Воронежа]. Вторая — суд не нашел в образах молодоженов Киркорова и Давы на премии Муз-ТВ никаких правонарушений (пропаганды ЛГБТ. — NEWS.ru). Вот вам и причинно-следственная связь. Молодежи дают фейковые маяки. Они пришла к такой модели — любая уродливая выходка сделает тебя знаменитым, так как есть личности, зарабатывающие на этом миллионы, — рассказал Хамзаев.

Парламентарий предположил, что подобные поступки объясняются проблемами неполных семей, где детям не хватает мужского воспитания. По его словам, проблема не в том, что могилы осквернили «мальчики, считающие себя девочками, — они снимали это на камеру, так как хотели стать знаменитыми».

Дело не в том, что это мальчики, считающие себя девочками. Они снимали это на камеру, так как хотели стать знаменитыми. Это поколение, воспитанное убогим существом под псевдонимом Моргенштерн. Это и ответ. Я бы на полгода Киркорова, Моргенштерна и этого ублюдка оставил бы в одном пространстве. Пусть пожинают плоды того, что создали. Пусть вместе посидят, они там завоют, — подытожил Хамзаев.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против подростков, снимавших провокационные видео на фоне кладбища. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Кроме того, СК направил в суд ходатайство о помещении второго подростка в психиатрический стационар. Следователи настаивают на проведении для него судебной экспертизы.

Накануне в Сети распространилось видео, на котором подросток справил нужду на кладбище с фразой «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». В другом ролике парень обнимался и целовался с другом на фоне захоронения. Еще на нескольких видео, опубликованных молодым человеком в соцсетях, он танцует тверк на могиле ветерана.

После того как история получила широкий общественный резонанс, подросток принес извинения своей аудитории и пообещал «больше так не делать». По его словам, он не думал, что делает, а «просто хотел просмотров». 28 июля подростков задержали.