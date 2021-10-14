Депутат города Дна вступился за его репутацию

Город Дно в Псковской области, по мнению социологов самый матерящийся в соцсетях и мессенджерах, не заслуживает такой репутации, заявил член собрания депутатов Дновского городского поселения Геннадий Яружный. Он рассказал изданию «Политика Сегодня», что ругаются местные горожане не чаще любых других.

Яружный недоволен попытками выставить Дно самым мрачным местом во всей России.

Был у нас аккредитованный товарищ — приезжал от одного издания. Город-то у нас зелёный, хороший, а он здесь такие снимки сделал, что я даже не знаю, где он лазил: какие-то кресты на кладбище наклонившиеся, обшарпанные стены. Ужас какой-то. Мысль дальше развилась его творческая, и полетело, — сказал депутат.

Он добавил, что горожане давно не обращают внимание на лидерство в таком антирейтинге. С ним согласна и главный редактор газеты «Дновец» Руслана Рысцова, она заявила, что ей тема неинтересна.

Ранее модель Анна Лесун отпугнула напавшего мужчину в Нью-Йорке русской руганью. Незнакомец на улице хотел занять у неё денег и после отказа ударил её. Анна толкнула его и громко выругалась на русском языке — мужчина ушёл.